お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が31日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）に出演。ゲストに「ニッチェ」の江上敬子（41）、近藤くみこ（43）を迎え、自身の結婚を後押しした人物について語った。川島は「ニッチェ、特に江上さんが私が独身の時に結婚の背中をとんでもなく押してくれて。半年くらい結婚早まったんですよ」と打ち明けた。しかし、「どういう嘘ですか」と江上は困惑。「私言った記憶が