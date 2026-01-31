日本ハムは３１日、キャンプイン前日に沖縄県名護市内のチーム宿舎で全体ミーティングを行った。就任５年目を迎えた新庄剛志監督は「４年間、僕のむちゃくちゃな野球についてきてもらい、成長し。あとこっからは選手の実力、活躍。選手同士で話し合って、さあどうやって勝っていくか、話し合いを増やして欲しい。やれることはほとんどやってきた。あとはチームが勝つために犠牲になって戦う気持ちを一人一人持ってほしい」と選手