欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ（ＰＯ）の組み合わせ抽選が３０日にスイス・ニヨンで行われた。１次リーグ最終戦でベンフィカ（ポルトガル）に敗れてＰＯに回ったレアル・マドリード（スペイン）は、再びベンフィカと対戦。悪夢がよぎる結果となった。勝ったチームが、スポルティング（ポルトガル）かマンチェスター・シティー（イングランド）と決勝トーナメント１回戦で激突する