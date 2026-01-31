ピリピリムードは致し方のないところだろう。広島は３１日、宮崎・日南キャンプへむけ、監督・コーチ、選手、スタッフらがキャンプ地入り。今週２７日には、この日のナインたちと同様にシーズンを迎える予定だった羽月隆太郎容疑者（２５）が、指定薬物のエトミデートを使用した疑いで医薬品医療機器法違反の疑いで警察に逮捕された。そんな不穏ムードのなかで迎えるキャンプだけに、新井貴浩監督（４８）以下、関係者は全員