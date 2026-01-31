新年を迎えた1月、女性芸能人たちがインスタグラムで振り袖姿を披露している。成人の節目やイベントなど、それぞれの場で見せた和装姿は注目を集めた。ここでは、2026年1月に振り袖姿を公開した女性芸能人を紹介する。【写真】美しい！女性芸能人の振り袖姿27日、女優の小芝風花は「The Tabelog Award 2026」プレス向け発表会に出席した際の振り袖姿を披露した。投稿では、「数年ぶりに振袖を着せて頂きましたっ！食べログ