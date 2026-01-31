巨人、広島などに在籍した戸根千明氏が３１日、自身のＸを更新し、２３、２４年シーズンにカープで同僚だった羽月隆太郎容疑者に対する投稿をアップした。ゾンビたばこについて触れた記事を引用し「ほんまに信じられへん」とつぶやいた。羽月容疑者は２７日に指定薬物のエトミデート（通称・ゾンビたばこ）を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された。戸根氏は広島を退団した後、２５年は社会人の日本新薬に在