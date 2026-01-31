吉本興業は３０日、平成ノブシコブシ・吉村崇が企画する「勝手にシリーズ」最新作、最も「くだらない笑い」の王者を決める新たなお笑い賞レースイベント「ＴＨＥＬＯＷ」を３月３１日にルミネｔｈｅよしもとで開催することを発表した。同イベントでは吉村がＭＣを務め、審査員として千鳥・大悟、ピース・又吉直樹、アインシュタイン・河井ゆずるが出演。出場芸人１２組は事前の告知を一切行わず、当日ステージ上で初めて明か