◆ちばぎん杯柏２―１千葉（３１日・三協Ｆ柏）柏はホームで千葉に２―１で勝利した。１７年ぶりのＪ１対決となった３０回の記念大会で、前回大会に続き連勝した。苦しい時間帯が続く中、芸術的なゴールで勝利へ導いた。後半から千葉にペースを握られ同点に追いつかれたが、１―１の後半３８分にＭＦ久保藤次郎が魅せた。エリア手前でボールを受け左に切り返すと、中の様子をうかがいながら左足でシュート。きれいな軌道で放