【モデルプレス＝2026/01/31】2026年に周年を迎えるTVアニメ『名探偵コナン』と、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』のWメモリアルイヤーを記念して、スペシャルコラボが実現。スペシャルコラボPVが1月31日放送のアニメ『名探偵コナン』のエンディングで放送・解禁されたほか、青山剛昌氏と堀越耕平氏による描き下ろしコラボビジュアルが公開された。【写真】人気アニメ2作品のコラボ実現◆「名探偵コナン」「僕のヒーローアカデ