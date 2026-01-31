◆ちばぎん杯柏２―１千葉（３１日・三協Ｆ柏）千葉はアウェーで１―２で敗れた。スコア以上に内容面での差で完敗だった。高校２年生ながらプロ契約を締結しているＭＦ姫野誠は後半頭から左サイドハーフで出場。縦へのドリブルやカットインでチャンスメイクし存在感をみせた。「いい準備はできていた。あとは試合で表現することができなかった。準備は間違っていなかった」と振り返った。初めてのＪ１の舞台。実際にプレー