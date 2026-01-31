「そろそろ髪形を変えたい」と感じている大人女性に試してほしい「大人の今っぽボブ」をピックアップ。重たく見えがちな昭和ヘアは卒業して、こなれ感を演出できるヘアスタイルへシフトしましょう。今回ご紹介するのは、40・50代がマネしやすいボブスタイル。ぜひこちらを参考に、今っぽくヘアチェンジしてみて。 アクティブな印象の外ハネボブ 肩の位置で自然に外ハネしたボブスタイル。毛先に動きがあることで、アクティ