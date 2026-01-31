TUBEが、THE ALFEEとのコラボレーション楽曲「Once Upon a Time in Love」のMVを公開した。本MVは両バンドの歴史と遊び心が交差する、レトロゲーム風の意欲作になっているという。冬をテーマにした楽曲の歌詞からインスパイアされたMVの舞台は、魔王オーサムに支配された“氷の世界”。凍てついた世界に閉じ込められた夏を取り戻すべく、TUBEはTHE ALFEEの力を借り、目まぐるしく移り変わるフィールドでバトルを繰り広げていく。RP