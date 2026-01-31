照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。断髪式での同期生との握手のシーンに、感涙のファンが続出した。日本相撲協会は公式Xに「断髪式の様子」として1枚の写真を投稿した。笑みを浮かべる照ノ富士と握手しているのは、同期の明生（立浪）だった。2011年の五月技量審査場所