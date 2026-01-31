「デュース・ビガロウ」シリーズなどで知られるコメディー俳優のロブ・シュナイダー（62）が、パトリシア・アザーコヤ（37）と破局したという。2011年に結婚したメキシコ出身の女優のパトリシアが、昨年12月8日に離婚を申請したとザ・サン紙が報じている。 申請書によると、パトリシアは夫婦関係が修復できないところまで来ていると記載しており、13歳と10歳の娘がいる2人は現在、親権や養育費