ボランチでスタメン出場した小西雄大「もっと得点につながるプレーを見せないと」ちばぎんカップが1月31日、三協フロンテア柏スタジアムで行われ、柏レイソルとジェフユナイテッド市原・千葉が対戦した。柏は前半から千葉を圧倒し、2−1で勝利。2月8日に開幕を迎える明治安田J1百年構想リーグ制覇へ向け、確かな一歩を踏み出した。OB選手たちが集結したレジェンドマッチの熱気が残るピッチで、柏はキックオフから主導権を握っ