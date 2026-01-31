女優でモデルの嵐莉菜（21）が31日、自身のインスタグラムを更新。人生で初めて好きになったアーティスト「レディー・ガガ」のライブへの参戦を報告した。「昨日、レディーガガ様の最終日をVIP GOLDで見てきました」とつづり、来日公演を行っていたレディー・ガガの東京ドーム公演最終日に参加したことを報告した。「一度VIPが外れて、行けない事が怖くて2日目を応募。その後、また抽選があった時にVIPに応募し、なんとか当