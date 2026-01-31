TUBEが、THE ALFEEとコラボレーションした楽曲「Once Upon a Time in Love」のミュージックビデオをYouTubeで公開。長年にわたり第一線で活躍してきた両バンドの歴史と遊び心が交差する、レトロゲーム風の意欲作となっている。【ライブ写真】THE ALFEE、105回目の武道館 メンバーのソロショット！同曲は、TUBEのデビュー40周年を記念して2025年8月6日に発売されたコラボレーションアルバム『TUBE×』に収録された楽曲。“冬”