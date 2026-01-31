氷川きよし（48）の4年ぶりの座長公演「氷川きよし特別公演」が1月31日、東京・中央区の明治座で初日を迎えた。1部のオリジナル時代劇では、平和を愛する城主の弟、吉継の活躍を笑いを交えて披露。「この年になると時代劇がいいなと思ってくる」と自信をみせた。2部の歌謡ショーでは、NHK紅白歌合戦で着用した白タキシードなど4パターンの衣装で華やかなステージを展開。4年ぶりの演歌シングル「ほど酔い酒」や、美空ひばりさんの