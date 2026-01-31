MBSラジオは30日深夜、ダウンタウン・浜田雅功（62）が発起人の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」を今年も6月6、7日に万博記念公園（大阪府吹田市）で開催することを30日深夜、発表した。浜田が、パーソナリティーを務める同局「ごぶごぶラジオ」（金曜深夜0・30）の同日放送で公表。「絶対来なさい!!」との直筆メッセージも公開された。第3回となる今回は規模を拡大。これまでの同公園・もみじ川芝生広場から関西最大級