霜降り明星のせいやが３０日深夜に放送されたニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演し、２３日に放送されたＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」の放送内容について語った。冒頭から、せいやが「とんでもない話題が。大ニュース」と切り出し、ダブルヒガシ東京進出などを話題にすると、粗品が「あったやろ、今週エグいの！ヤングケアラー！」と突っ込み。せいやは「まだ大人になるなよ、しか言えません。