「祝！よしもと美容部結成しちゃいます！in大阪」が31日、大阪市内で開催され「美容将軍」ことシルク（年齢非公表）、シルクから「美容番長」を受け継いだレインボー池田直人らが出演した。2007年の「第1回べっぴん塾」開催以後、ひたすら美を追究してきたシルクが満を持して「よしもと美容部」を立ち上げた。今回は男性ファンも参加OKで「わたしの美容イベントに男性が来るのは初めて。ゆくゆくは男女半々になればいいな」（シル