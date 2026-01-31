下り線側に続いて上り線側の施設もリニューアル！NEXCO東日本とネクスコ東日本エリアトラクトは2026年1月28日、栃木県佐野市にある東北道「佐野サービスエリア（SA）」の上り線側の施設が、3月17日（火）朝10時にリニューアルオープンすると発表しました。【木材感スゴイ】これが新しい「佐野SA上り線」です（写真・イメージを見る）佐野SAは、高速SAとしては県内最大規模の施設です。施設は上り線と下り線（2022年7月にリニュ