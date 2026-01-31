ANAホールディングスは、LCC事業の売上高を2030年度に2,000億円に拡大する。国際線の運航比率を拡大し、関西国際空港を中心に旺盛な訪日客やレジャー層を取り込むほか、全日本空輸（ANA）の未就航路線も開拓することで、グループ全体のネットワークを補完する。国内幹線やソウル・台北といった近距離アジア路線といった高収益路線の構成比を拡大し、需要動向に応じた供給調整を実施する。2028年度にはエアバスA321XLR型機を導入し