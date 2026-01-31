31日午前、広島市中区で2階建てのアパートが全焼する火事があり、1人が意識不明の重体です。■山本敦士リポート「建物から炎と煙が立ち上がっています」火事があったのは、広島市中区西十日市町のアパートです。消防によると午前11時10分頃「煙が見える」など付近の人から通報が相次ぎました。■目撃した人「炎がすごかったですよ。火の手がどんどん上がっていって、それから黒煙」火は約4時間後に消し止められ