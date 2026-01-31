2月1日から始まるカープの春季キャンプに備え選手らが宮崎県日南市に入りました。■木村和美リポート「4年目の新井カープ逆襲に向けた春が始まります」1月31日午後、新井監督を始めカープの1軍メンバーがキャンプ地の宮崎県日南市に到着しました。宿舎入りのあとは全体ミーティングが開かれ、新井監督は「気持ちを引き締めて挑んで欲しい」とナインに向け強い決意を語りました。■島内颯太郎