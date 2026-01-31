マツダスタジアムでは今シーズンのグッズが発売され、多くのファンが詰めかけました。午前10時のオープン前には270人が列を作りました。開店と同時にお目当ての商品を求めるファンでいっぱいに…。販売されたのは、過去最多の840アイテム。今年のキャッチフレーズは「SHAKARIKI」。新作は約560点です。■購入した人「選手のユニフォームを使ったリメイクバッグ。1軍だけじゃなくて2軍も応援したいなと思っ