元代表のレジェンドだったリー・ティエ氏(C)Getty Images衝撃の実態が浮かび上がる処分が明らかになった。去る1月29日に中国サッカー協会（CFA）は、元中国代表監督であるリー・ティエ氏を含む関係者73人に対し、永久追放処分を命令。さらに国内プロリーグで八百長などの不正行為を行った13クラブにも、勝点の剥奪や罰金を命じた。【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中国を打ち崩した決勝の「4ゴール」をま