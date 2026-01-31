J3に昇格したレイラック滋賀が31日、岐阜市の新日本ガス球技メドウでFC岐阜と非公開の練習試合（45分×2）を行い、2―1で勝った。得点者のみの発表で、前半は岐阜・DF大串昇平（23）と滋賀・MF木下礼生（23）がゴールを奪い合って1―1で折り返し、後半に滋賀がMF鈴木翔太（25）が勝ち越しゴールを決めた。関ケ原を挟んだ隣県対決ながら、J2・J3の百年構想リーグでは別組のクラブを相手の勝利で1週間後に開幕する地域リーグに弾み