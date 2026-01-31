俳優・本田響矢（２６）が３１日、都内でこの日発売の写真集「ＥＨＯＥＳ（エコーズ）」の刊行記念イベントを開催した。憧れの米・ロサンゼルスでロケを行い、全１６０ページの完全撮り下ろし。「いろんなところにこだわり、時間をかけてやっとできあがった一冊。自分がつくりたかったものができたと、ホッとした気持ち」と話した。ロスでのロケについては「今の自分がどういう思いで、どんなことを考えられるのか。この場所だ