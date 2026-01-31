「節約が苦手で、50歳のとき貯金はほぼゼロだったんです」青木さやかさんが、浪費癖、貯金ゼロの現実、そして家計の見直しに踏み出したリアルな道のりを明かしてくれた。「怖かったけど、見ないふりはもうできなくて」。50代からでも人生は立て直せる。その実感が詰まった“お金の話”をお届けします。【写真】楽しそう！動物愛護活動の仲間との旅行する青木さん50歳のときには貯金がほぼゼロに「一時期は銀行口座に8000万円く