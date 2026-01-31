ヤクルト・池山監督が31日、沖縄・波上宮を参拝した。恒例の金色の「つば九郎」像とも対面。今季の復活が決まっている球団マスコット・つば九郎に指揮官は「彼の人気もあやかってね、今年1年、なんとか勢いと運気で、乗り切っていきたい」と笑顔。「1番人気のマスコット。彼に負けないように、2位のグッズ売り上げの村上選手もいなくなるんで、なんとか私も食い込んでいきたい」と対抗心も燃やした。