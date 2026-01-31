バレーボールSVリーグ女子のオールスター戦で声援に応える（右から）NEC川崎の山田、佐藤ら＝ジーライオンアリーナ神戸バレーボールSVリーグ女子のオールスター戦が31日、ジーライオンアリーナ神戸で行われ、日本代表アタッカーの佐藤（NEC川崎）ら出場選手が8千人以上の観衆を沸かせた。佐藤は「女子バレーの注目度が上がっていることを感じた。これからもっと頑張ろうと思えた」と明るい表情で話した。コート内の人数の増減