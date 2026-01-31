歌手の氷川きよし（４８）が３１日、東京・明治座で「氷川きよし特別公演」が初日を迎え、共演の石倉三郎（７９）、丸山知己（５０）、島崎和歌子（５２）らと取材に応じた。約３年半ぶりとなる明治座での座長公演。実力派の俳優との共演に氷川は「震えちゃって。（稽古から）みなさんのレベルに追いつくのに精いっぱい。途中、緊張しまくって熱を出した」と告白。「更年期からもしれません（笑）」と冗談も交えつつ、舞台に臨