2026年は丙午（ひのえうま）だ。女の子を産んで後悔しないだろうか。社会学者の吉川徹氏は「1966年の『ひのえうま』生まれの女性3000人を対象に調査を実施したところ、人生で『損をした』『得をした』人の割合がわかった」という――。※本稿は、吉川徹『ひのえうま江戸から令和の迷信と日本社会』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／recep-bg※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／recep-bg■「