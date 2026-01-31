『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。前回に続いて、テレビや動画の軽トラ旅が好評のGカップグラドル三田悠貴（みた・ゆうき）さんによる後編。三田さんは『週刊ヤングジャンプ』2023年17号で初グラビアを披露。愛くるしい表情とGカップのふわふわ柔らかバストが評判で話題となり、『週刊プレイボーイ』2023年22号