BCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスの成瀬善久が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で26日に公開された動画に出演。ボビー・バレンタイン氏がロッテの監督だった時代を回想した。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○「どんどん元気になっていく」今回、ロッテ時代の後輩・唐川侑己とともにゲスト出演した成瀬。天才だと思った選手を聞かれ、唐川が「入団した時になるんですけど、キャンプ行った時、ロッテの選手が全然練