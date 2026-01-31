1月31日、小倉6R・3歳未勝利（若手騎手限定・芝1200m）で、18頭立て最低人気カシノリアーナ（牝3・美浦・天間昭一）が勝利し、大波乱の決着となった。2着にはブービーの17番人気スッサンエア（牝3・栗東・河嶋宏樹）、3着には10番人気コンフィアンサ（牝3・美浦・菊川正達）が入り、3連単は5836万7060円の払戻しでJRA史上最高額となった。的中は1票のみだった。JRAがグリーンチャンネルを無料でネット配信へ史上最高額を更新単