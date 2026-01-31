ガールズグループITZYが、所属事務所JYPエンターテインメントで受ける特別な教育を公開し、話題になった。 去る1月30日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」には、ITZYとともにJYPエンターテインメントの社屋ツアーを行うボーイズグループBIGBANGのD-LITEの姿が捉えられた。社屋を周っていたところ、自然と事務所の教育に関する話が続いた。【写真】TWICEが本音ポロリ？性教育まで行うJYPの徹底ぶりこの日、ユナは「JYPでは食事の