歌舞伎俳優の尾上右近と尾上眞秀が、４月の歌舞伎座「四月大歌舞伎」（２〜２７日）夜の部「連獅子」に出演することになった。手獅子を携えた２人の狂言師が獅子の親子の厳しくも温かい情愛を踊って見せる前半から、獅子の精が勇壮かつ華麗な毛振りを披露する後半まで見どころ満載な歌舞伎舞踊の大曲。２０２４年に尾上右近自主公演「研の會」で共演し、好評を博した右近と眞秀が、狂言師右近後に親獅子の精、狂言師左近後に仔