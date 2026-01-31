◆ちばぎん杯柏２―１千葉（３１日・三協Ｆ柏）柏はホームで千葉に２―１で勝利。１７年ぶりのＪ１同士の対決となった３０回記念大会で、昨季に続き連勝した。丸刈り姿ですっきりしたＦＷ小見洋太がひときわ存在感を放った。左ウィングバックで先発した２３歳は序盤から積極的にドリブルで仕掛け、好機を演出。ゴール、アシストといった数字には残らなかったが、前半３６分には左サイドから華麗なシュートを打つなど、輝きを