俳優の飯島寛騎が３１日、都内で「飯島寛騎２０２６年４月始まり卓上カレンダー」（ハゴロモ刊、税込み３６３０円）の発売記念イベントを行った。８月に３０歳を迎えることから「２０代最後のカレンダーになるということでそれを残したいなという思いで取り組んだ」。これからの半年を「後悔しない２０代ライフを過ごしたい」とした。カレンダーでこだわったポイントは、サイズ。これまでのカレンダーも比較的小さかったが、