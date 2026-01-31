楽天・三木肇監督は３１日、沖縄県内のチーム宿舎で取材対応し、２月１日から始まる金武町キャンプのテーマに「チャレンジ」を掲げた。「しっかり鍛えてやっていく。続けてやってきたことの継続で、強さと新しいっていうところで、チャレンジだよね。選手それぞれの目標もあると思うし、新しいことへのチャレンジを恐れずにしっかりやれたらいい。そういうキャンプにしたい」と意気込みを口にした。昨オフに日米通算１６５勝の