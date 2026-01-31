日本ハムの田宮裕涼捕手（２５）が３１日、２月１日の春季キャンプインを前に、新スローガン「ＤＯＭＩれ！」をもじり、「タミっていく」と、ライバルを圧倒し正捕手としてチームをリードしていく覚悟をにじませた。小雨舞う沖縄・名護で最終調整を終えた田宮が、今季の個人テーマをぶちあげた。「キャッチャーなのでチームを引っ張っていけるように、ドミっていきたい。今年はタミります」。前日、清宮幸新選手会長から「支配