◆静岡県高校サッカー新人戦▽準決勝静岡学園１―０磐田東（３１日、草薙陸上競技場）準決勝が行われ、静岡学園が磐田東を１―０で下し、３年連続優勝に王手をかけた。静学は前半３２分、ＦＷ坂本健悟（２年）が自らが倒されて得たＰＫを決めて先制。後半は押し込まれる時間も長かったが、この１点を守り切った。２月１日に藤枝総合運動公園サッカー場で行われる決勝戦では、藤枝東とぶつかる。昨年１１月の県選手権準決勝