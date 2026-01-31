富山市のまちなかで、ダンボールでつくった巨大な迷路を楽しむイベントが、きょうから開かれ、親子連れでにぎわっています。「ダンボールめいろ」は、天気を気にせず楽しめる子どもの遊び場を作ろうと「富山市民プラザ」が行っていて、今年で14回目です。迷路は、これまでで最大の350マスを設置しています。高さがおよそ2メートルある迷路内ではスタンプラリーも行われ、子どもたちは全部集めて景品をもら