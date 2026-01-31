県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑の跡地で花を手向ける参加者ら＝31日午後、群馬県高崎市戦時中に動員されて犠牲となった朝鮮人労働者の追悼碑を、群馬県が撤去完了してから2月2日で2年となるのを前に、市民らが31日、同県高崎市の県立公園「群馬の森」で抗議集会を開いた。参加者は「碑は破壊されたが、犠牲の歴史は消せない。語り継いでいこう」と声を上げた。碑は2004年、市民団体が県の許可を得て群馬の森に設置した。