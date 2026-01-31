【北京共同】31日付の中国軍機関紙、解放軍報は、軍制服組トップの張又キョウ・中央軍事委員会副主席らの規律・法律違反での調査に関する論評を掲載した。調査決定は「反腐敗闘争の勝利だ」と強調し「全将校は共産党中央の決定を断固支持しなければならない」と訴えた。論評は、張副主席らの調査は「重大な政治リスクを排除するための断固たる闘争だ」と指摘した。軍の最高指導機関、中央軍事委の主席を兼ねる習近平国家主席に