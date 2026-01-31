ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は31日、2日目が行われた。早くも目標を達成した。2日目6R、1号艇の米丸乃絵（24＝福岡）は石川真二の前付けに付き合わず2コースを選択。コンマ13のトップタイスタートから捲りを決めて、前検日に掲げていたG1初勝利を挙げた。10R後に水神祭で祝ってもらい「本当にうれしいです。本当に冷たくて心臓が止まるかと思いました」と感想を語った。「伸びがいいですね」と好モー