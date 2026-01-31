宮崎県が運営する沖田ダムの管理人を募集する内容が県のサイトに掲載され、Xで取り上げられるなど話題になっています。家賃・光熱費無料、Wi-Fi完備で実働時間は1日1〜2時間程度という条件に、「テレワークに最適」「現代の灯台守みたい」といった声が集まり、注目が集まりました。この珍しい募集について、宮崎県河川課の職員に詳細を聞きました。【写真】話題の宮崎県・沖田ダム沖田ダムは、宮崎県延岡市の市街地から車で約20分