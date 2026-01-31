3年ぶり“大刷新”のスバル「新型SUV」！2025年10月29日、スバルは電動SUV「ソルテラ」の改良モデルを発表し、2025年11月27日より販売しています。航続距離の大幅な向上や内外装の刷新など、実用性と魅力を高めています。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが3年ぶり“大刷新”のスバル「新型SUV」です！ 画像で見る（88枚）ソルテラは2021年に発表された、スバル初のバッテリーEV（B